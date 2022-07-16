تشييع 5 شهداء للقمة العيش بالدقهلية.. لقوا مصرعهم في حادث بالإمارات

شيع الآلاف من أهالي قرية ديرب الخضر مركز بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، في جنازة مهيبة اليوم، 5 ضحايا من أبنائهم «شهداء لقمة العيش»، والذين لقوا مصرعهم في حادث مروع بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن اصطدمت سيارة ملاكي بتريلا كانت متوقفة في منحنى، ما تسبب في مصرع جميع من كانوا بالسيارة، وتجمع المشيعون في الملعب الرئيسي بالقرية وكانوا في استقبال الجثامين.

وفاة 6 مصريين في حادث سير بالإمارات

وأسفر الحادث عن وفاة كل من ابراهيم علي ‏أحمد ‏عبدالقادر خاطر، 19 عاما، وأحمد نصر وهبة محمد إبراهيم، ‏‏18 عاما، وإيهاب صالح مصباح عبد السيد، ‏‏28 عاما، ورامي الوصيف علي صالح، 39 ‏عاما، ومحمود عبد ‏الرحمن عبد اللطيف محمد، 44 عاما،‏ ‏والمتوفى السادس هو شريف ملهم إبراهيم يوسف السيد الحنفي، 34 عاما، من قرية الدراكسة مركز مينة ‏النصر.

وصول 5 جثامين إلي قرية ديرب الخضر

‏ووصلت إلى القرية 5 سيارات إسعاف تحمل جثامين الضحايا، وعلى كل سيارة لافتة عليها صورة الضحية.

وتجمع المئات في انتظار وصول الجثامين على الطريق الرئيسي بالقرية، وتوجهوا بالجثامين إلى الملعب الرئيسي، حتى وقفوا جميعا لصلاة الجنازة عليهم.

ورفض الأهالي خروج الجثامين إلا لمقابر القرية، واستقبلوها ببكاء هستيري، خاصة من أقارب الضحايا، وطالبت مكبرات الصوت الأهالي بالصبر وأنهمرت الدموع في دعاء الضحايا بالرحمة.

استقبال الجثامين في مطار القاهرة

ووصلت جثامين الضحايا، صباح اليوم، إلى مطار القاهرة، ثم توجهت عبر سيارات الإسعاف إلى قرية ديرب الخضر.

وقال محمد عبد الرحمن، أحد أقارب «شهداء لقمة العيش» في قرية ديرب الخضر، إننا أخذنا 5 سيارات إسعاف من القرية والقري المجاورة وتوجهنا إلى مطار القاهرة، وبالفعل وصلت الجثامين إلى قرية البضائع، وبعد إنهاء إجراءات استلامهم توجهنا بهم لدفنهم في مقابر القرية وتشييع جنازتهم فور وصولنا إلي القرية .

وأوضح أن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي، عندما كان 6 مصريين جميعهم من محافظة الدقهلية يستقلون سيارة ملاكي، وكانت تسير بسرعة كبيرة، وفي أحد المنحنيات كانت تقف سيارة تريلا في فدخلت السيارة الملاكي أسفلها والتي ‏كان يقودها أحد الضحايا مما تسبب في مصرعهم جميعا.