إصابة 11 شخصا في مشاجرة بين عائلتين بقنا

أصيب 11 شخصا في مشاجرة إثر خلافات بين عائلتين بسبب النزاع على قطعة أرض في نجع خيربة التابع لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

تلقى مرقق إسعاف قنا بلاغا بوقوع مشاجرة بالشوم والعصا، بنجع خيرية، بمركز فرشوط.

أسماء المصابين

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من: «نصحي عديل، 59 عاماً، وأنطونيس لقمان، 27 عاماً، وتفان عديل، 56 عاما، وعماد مبروك، 35 عاما، ورفعت مسعد، 51 عاما، ويني بشاي، 61 عاما، وبشار مساعد، 19 عاما، ورجاشي عزب، 24 عاما، وهاني كرم، 33 عاما، ونوتل شهدي، 57 عاما، وجميل كرم، 36 عاما، وجاءت الإصابات كدمات وجروح بفروة الرأس وكسور.

على الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع المشاجرة، وفرضت كردونا أمنيا لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.