تفاصيل مشاجرة قرية دنديط في ميت غمر.. إصابة 3 لخلاف على قطعة أرض

أصيب 3 أشخاص في قرية دنديط بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك في مشاجرة بسبب استيلاء شخص له معلومات جنائية على قطعة أرض، حيث أطلق عدة أعيرة نارية، ما تسبب في وقوع إصابات دون وجود حالات وفاة من طرفي المشاجرة، وتجمّع عدد من أهالي القرية مع الطرف الثاني واعترضوا على إطلاق النار، وتدخلت أجهزة الأمن وتم تحديد طرفي المشاجرة.

مشاجرة في قرية دنديط مركز ميت غمر

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت عمر بوقوع اشتباكات في قرية دنديط دائرة المركز، بين عدد من الأهالي وآخرين، وصفهم أهل القرية بأنهم خارجون على القانون ويتاجرون في المواد المخدرة، ووقوع إصابات فقط دون حدوث أي وفاة.

وانتقل مدير المباحث الجنائية ورئيس فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية، ومأمور وضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر، وجرى الدفع بعدد من المجموعات القتالية التابعة لقوات الأمن المركزي لاحتواء الموقف والسيطرة عليه.

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة دنديط

وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية، تلقى مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من بعض الأهالي بوقوع مشاجرة بقرية دنديط بدائرة المركز، وتم تحديد طرفي المشاجرة، وهم طرف أول شخص له معلومات جنائية، وبرفقته مجموعة من الأشخاص، وطرف ثانٍ وهم مجموعة من أهالي القرية، لقيام الطرف الأول بالاستيلاء على قطعة أرض زراعية بالقرية المشار إليها وإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الثاني، إثر اعتراضهم على ذلك، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وعلى الفور، انتقلت القوات لمحل البلاغ، وتمت السيطرة على الموقف، وضُبط عدد من طرفي المشاجرة وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي الأطراف، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.