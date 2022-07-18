تعرف على الكليات التي تشترط اختبارات القدرات 2022.. بينها التمريض

أنهت الجامعات الحكومية استعداداتها لاختبارات القدرات 2022-2023 وفقاً للقواعد والضوابط التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، أبرزها التأكيد على ضرورة تجهيز القاعات والمعامل ولجان المراقبة والمتابعة والرصد والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة التوسع في الدفع الإلكتروني لرسوم اختبارات القدرات 2022 في إطار التحول الرقمي للجامعات.

تنسيق الجامعات 2022

وأقر الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، عددًا من القواعد فيما يتعلق باختبارات القدرات 2022، أبرزها الكشف عن الكليات التي تشترط اختبارات قدرات وتتمثل في الآتي:

- كليات التربية الرياضية

- كليات التربية الفنية

- كليات التربية الموسيقية

- بعض الأقسام بكليات التربية النوعية

- كليات الجامعات التكنولوجية

- كليات الفنون الجميلة

- كليات الفنون التطبيقية

- كليات التمريض

- بعض الأقسام بكليات التربية

-المعاهد الفنية للتمريض

وفي السياق ذاته، كشف عدد من رؤساء الجامعات الخاصة أن هناك عددًا من الكليات تشترط اختبارات القدرات 2022 وفقاً لضوابط وقواعد الأعلى للجامعات الخاصة وبينها كليات الفنون التطبيقية والكليات ذات الاتفاقيات الدولية، منوهة إلى أن ضوابط القبول بالجامعات الخاصة تختلف عن ضوابط القبول بالجامعات الحكومية، أبرزها الحدود الدنيا للقبول والالتحاق.

وأكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل على الالتزام الكامل بالقرارات والاجراءات التي حددها الأعلى للجامعات فيما يتعلق بقواعد القبول لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية استمرار عمليات القبول لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن لافتا إلى استمرار التقديم حتى شهر سبتمبر المقبل.