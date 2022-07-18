«التموين»: 70% نسبة صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر يوليو 2022

تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن نسبة صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، إذ أوضح التقرير أن نسبة الصرف بلغت حوالي 70% حتى الآن عن شهر يوليو 2022.

استكمال صرف السلع التموينية

فيما أكد مصدر بوزارة التموين، أن مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية مستمرة في صرف الاستعاضات لبقالي التموين من أجل استكمال صرف السلع التموينية للمواطنين الذين لم يصرفوا حصتهم حتى الآن منذ بداية الشهر، لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية، خاصة بعد انقضاء أسبوع عيد الأضحى المبارك، والذي شهد تزايد نسبة صرف السلع خلاله من المنافذ التي ظلت تعمل لصرف سلع المواطنين.

وشهدت أسعار السلع التموينية عن شهر يوليو 2022 استقرارا وثباتا في قائمة السلع التي تضم 25 سلعة مدعمة، يأتي على رأسها الزيت والسكر والأرز كسلع إجبارية بحصة للبطاقة، وسلع أخرى اختيارية للمواطن مثل المسلي الصناعي ومساحيق الغسيل والصلصة والعدس والشاي والفول والجنة والخل والملح والحلاوة الطحينية والبسكويت بأنواعه المختلفة، وغيرها من السلع المدرجة على قائمة السلع التموينية.

مواعيد فتح منافذ البقالين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواعيد فتح منافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي، والتي تفتح أبوابها للمواطنين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء يوميا وطوال أيام الأسبوع لصرف السلع لحاملي البطاقات التموينية القاطنين في الحيز السكني للبقال التمويني، حيث يتم صرف سلع التموين من البقال التابع له صاحب بطاقة التموين في النطاق الجغرافي فقط، وبالمثل صرف العيش البلدي من المخبز البلدي التابع له.