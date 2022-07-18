«التموين» تستكمل صرف مقررات شهر يوليو 2022 لأصحاب البطاقات

تستكمل حاليا منافذ بقالي التموين على مستوى المحافظات حتى نهاية شهر يوليو الجاري، صرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية الذين لم يصرفوا التموين الشهري لهم حتى الآن، إذ تفتح منافذ البقالين أبوابها أمام المواطنين يوميا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء طوال أيام الأسبوع دون عطلة.

استمرار صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات

وتستمر مديريات التموين على مستوى المحافظات، في شن حملات تفتيشية مفاجئة على منافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من بيع السلع بالأسعار المدعمة التي حددتها وزارة التموين، ضمن قائمة السلع التموينية، والتي جاءت كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 23 جنيها.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11جنيها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50جنيه.

8- مسلي صناعي 800 جم بسعر 24 جنيها.

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه.

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها.

13- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

14- مسحوق عادي يدوي 800جم بسعر 10.50 جنيه.

15- صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه.

17- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيها.

18- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 قرش.

19- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

20- بار حلاوة طحينية ساده 40 جم 2 جنيه.

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ 2 جنيه.

22- بسكويت يويوز سادة جنيه واحد.

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه.

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

طرق الإبلاغ عن شكاوى الأسعار

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرق إبلاغ المواطنين عن شكاوى الأسعار حال وجود سلع مباعة أزيد من سعرها الرسمي، من خلال الاتصال على الأرقام التالية:

1- الاتصال على الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومة ويحمل رقم 16528.

2- الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ويحمل رقم 19588.