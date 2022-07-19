حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 19-7-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب يثق في نفسه بدرجة كبيرة قد تصل للغرور، فهو يرى دائما أنه على صواب ويرفض أن يقوم أي شخص بالتعديل على خطواته أو أفعاله، كما أنه دائم البحث عن الحقيقة وعقله دائما في حالة تفكير متواصل.

مواصفات برج العقرب

ورغم أن مولود برج العقرب يتسم بحب السيطرة على الطرف الآخر فهو غيور بدرجة كبيرة تجعله يشعر بالحزن عندما يتعامل الطرف الآخر مع شخص آخر غيره، وأيضا يحب فرض السيطرة على حبيبه لأنه يحب تنفيذ رأيه في مختلف المواقف التي يشعر بها مهما كان رأي الطرف الآخر فهو لا يهمه بدرجة كبيرة في كل الأحوال وأهم شيء رأيه هو فقط.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

وبحسب تصريحات خبيرة الفلك عبيرة فؤاد، لـ«الوطن»، عن حظك اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، فإن القمر في منزل الصحة يمدك اليوم بالطاقة والنشاط واليقظة، وقد تنجز أعمالك بمنتهى الهمة، لذا عليك أن تنتبه لحقوقك وتستغل طاقتك الكبيرة في تحقيق إنجازات في العمل تستطيع أن تستفيد منها، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش من الواضح أنك ستظهر تميزًا اليوم، إذ إن اليوم كافيًا لكي تثبت أنك شخص يُعتمد عليه من الجميع، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العقرب.