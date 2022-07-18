حظك اليوم برج العقرب الاثنين 18-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يستمر أصحاب برج العقرب في النجاح والعمل ومواصلة الكفاح حتى يحققوا أعلى النتائج ويصلون إلى أعلى القمم، ولا يتوقفون عن التطوير من أنفسهم والتعلم وتنمية المهارات، وأينما وجدوا يكونوا مميزين ويحققون تقدمًا في مجالاتهم، ومع ذلك هُم لا يحبون التفاخر والتباهي بأنفسهم وإنجازاتهم فيعرف عنهم التواضع الشديد، ويعرضون أعمالهم على أنّها سهلة ولم يبذلوا الكثير لإنجازها.

صفات مواليد برج العقرب في العمل

يحب مولود برج العقرب أن يكون مديرًا ويأتيه ذلك بسهولة دون مجهود كبير، كما يوجد لديه طاقة هائلة وقوّة في العمل قد تجعل الآخرين يجدون صعوبة في العمل معه، ويمكنه أيضًا إنشاء عمل خاص وتحقيق النجاح الساحق به في وقت قصير بأقل مجهود فهم يعرفون ماذا يفعلون وماذا يجب أن يفعلوا لكي يصلوا إلى طريق القمة ويصبحوا مختلفين ومبدعين.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الصحة اليوم مما يساهم في الحفاظ على حماسك وطاقتك وانطلاقك دون كسل أو تراخي، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط الذي يمر به مواليد برج العقرب منذ فترة، إلا أن اليوم يتبدل الحال كثيرا، إذ تتواجد الشمس بمنزل الحظ مما يمنحك مشاعر مشتعلة وأفكارًا براقة، وتعدك بأوقات سعيدة، وذلك وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».