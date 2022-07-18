عاجل.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، على طريق «الصالحية الجديدة - القصاصين»، في نطاق محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، تم نقل المصابين للمستشفيات المختصة، وإخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطاراً بانقلاب ميكروباص

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بانقلاب ميكروباص على الطريق بين «الصالحية الجديدة»، شمال محافظة الشرقية، ومدينة «القصاصين»، بمحافظة الإسماعيلية، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح وكسور وسحجات متفرقة.

نقل المصابين لمستشفيات الصالحية والإسماعيلية

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة، ومستشفى الإسماعيلية العام، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.