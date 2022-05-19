«تموين الإسكندرية»: 50 ألف طلب لتحديث بيانات البطاقات التموينية

أعلنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، عن ورود أكثر من 50 ألف طلب تحديث بيانات البطاقات التموينية، وذلك فى خطوة وصفوها بـ«الاستباقية والإنجاز الكبير الذي يطبق لأول مرة فى مصر»، بعدما عززت المراكز التموينية المطورة و التى تنتشر فى ربوع محافظة الإسكندرية وعددها 7 مراكز خدماتها بتفعيل خدمة الواتس آب على تليفونات المركز للتواصل مع المواطنين في أي تساؤل عن إجراءات البطاقات التموينية.

وقال المهندس محمود القلش، معاون مدير مديرية تموين الإسكندرية للإعلام والاتصال السياسي، إنّ هذه الفكرة استغلت في حل مشكلات الازدحام، خلال فترة تقديم طلبات تحديث أرقام الموبايلات حيث تلقت السبعة مراكز العديد من الطلبات التي وصلت إلى أكثر من 50 ألف طلب حتى الآن، حيث تمتع المواطن السكندري بهذه الخدمة التي وفرت كثير من الجهد، مؤكداً أنّ هذه الفكرة نالت استحسان مواطني الإسكندرية.

واضاف القلش في بيان، أن المراكز التموينية المطورة السبعة بالإسكندرية، تشارك في المنافسة على جائزة التميز الحكومي لهذا العام.

أرقام لتحديث بيانات البطاقات التموينية

جاء ذلك بعدما المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، تعليمات إلى مراكز الخدمات التموينية المطورة باستقبال طلبات المواطنين الذين ظهرت لهم هذه الرسالة على أرقام الواتس آب الخاصة بكل مركز والمعلن عنها بالبيان الإعلامي، وهي كالتالي:

مركز خدمة المواطنين أبوقير 035629937

مركز خدمة المواطنين طوسون 035626080

مركز خدمة المواطنين حي شرق 035449379

مركز خدمة المواطنين السيوف 01250706902

مركز خدمة المواطنين محرم بك 034243625

مركز خدمة المواطنين حي غرب 01110040885

مركز خدمة المواطنين حي العجمي 033106667