اخبار إسكندرية.. افتتاح معرض الكتاب وطوارئ على الشواطئ

شهدت الإسكندرية عدد من الأحداث الهامة خلال 24 ساعة الماضية، برز أهمها في افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته ال17، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ على شواطئ الإسكندرية، ناهيك عن تحذيرات من رائحة غاز ستنتج عن ملئ الخزانات، بالإضافة إلى انتخاب مدير جديد لمكتبة الإسكندرية خلفا للدكتور مصطفى الفقي.

افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

وبرزت الحدث الأهم في إسكندرية، من خلال افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته ال17 لعام 2022، ذلك المعرض الذي يأتي هذا العام تحت شعار: «الوعي وبناء الإنسان»، والذي بدوره يركَّز البرنامج والمحتوى الثقافي على وعي وبناء الإنسان ويضم المعرض هذا العام 75 حدثًا ثقافيًا، يشارك فيه أكثر من 300 متحدث ومحاضر.

طوارئ على الشواطئ

رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في شواطيء الإسكندرية في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، عن سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 : 2.5، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، محذرة المصطافين والرواد في الشواطئ المفتوحة بضرورة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر في الشواطئ التي تم رفع الرايات الحمراء بها وذلك حفاظًا على سلامتهم.

تنبيهات عن رائحة الغاز

نبهت محافظة الإسكندرية، كافة المواطنين بضرورة عدم القلق في حالة الشعور برائحة غاز في نطاق منطقتي المحمودية وأبو قير الأربعاء المقبل، موضحين أن ذلك سيكون نتيجة ملئ الخزان الرئيسي لمحطتي تخفيض الضغط وإضافة رائحة الغاز المعروفة بمنطقتي المحمودية وأبو قير، مؤكدين أنه إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيا.

مدير جديد لمكتبة الإسكندرية

انتخب مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، العميد الأسبق لكلية الآداب جامعة القاهرة، مديرا لمكتبة الإسكندرية.