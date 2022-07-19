دبلوماسي سابق: العلاقات المصرية الألمانية شهدت تطورا كبيرا بعد 2014

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ مصر تحتفل في هذا العام بـ70 عاما على إقامة العلاقات مع ألمانيا، حيث تخللت هذه الفترة تغيرات كثيرة، بسبب وجود ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية وسقوط جدار برلين.

ألمانيا أول دولة أوروبية استقبلت طلاب مصريين في الخمسينيات

وأضاف في حواره مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج مساء DMC على قناة DMC، أن العلاقات مستمرة بين البلدين حتى عام 2014 حيث كانت تغطي كل المجالات، عدا المجال العسكري والتعاون الأمني، وكان هناك التعاون الفني والتكنولوجي وإيفاد بعثات من طلاب الدراسات العليا لبعض الجامعات الألمانية، وكانت ألمانيا أول دولة أوروبية استقبلت طلاب مصريين في الخمسينيات.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «بعد عام 2014 شهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرا، وبخاصة في المجالين العسكري والأمني، حتى أن أنجيلا ميركل زارت مصر في مارس 2017 كأول زعيم غربي يزور مصر بعد عام 2014، بينما توجه الرئيس إلى ألمانيا سواء في الإطار الثنائي أو المشاركة في اجتماعات متعددة الأطراف».

هريدي: علاقات قوية بين مصر وألمانيا

ولفت السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن العلاقات التي تربط بين البلدين قوية جدا، وتشارك الشركات الألمانية في المشروعات القومية، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يركز على توطين التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الأجنبية.

وأشار، إلى أنّ ألمانيا من أقوى الاقتصادات على مستوى العالم، حيث تشغل أولوية كبيرة في ترتيب الدول الأوروبية التي تربطنا علاقات اقتصادية بها، كما أنّ سبل التعاون الاقتصادي معها في مجالات كثيرة جدا.