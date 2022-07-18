كوريا الجنوبية تسجل 26299 إصابة بـ«كورونا».. و«ماربورج» يضرب غانا

واصل «كوفيد 19»، تفشيه حول العالم، وارتفع إجمالي إصابات فيروس «كورونا المستجد» في كوريا الجنوبية إلى 18.7 مليون حالة، في وقت أعلنت فيه «منظمة الصحة العالمية» عن تفش فيروس «ماربورج» شديد العدوى في غانا.

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 26299 إصابة بـ«كورونا»، بينها 319 حالة وافدة من الخارج، و 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18788056 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 24753 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي كوريا الشمالية، سجلت السلطات الصحية، أكثر من 310 إصابة بـ«كورونا»، أو ما تطلق عليه السلطات اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4771600 حالة، مشيرة إلى تعاف 4770820 حالة،ويخضع ما لا يقل عن 710 حالة للعلاج.

سلطات كوريا الشمالية تتخذ تدابير لإنشاء طريقة ونظام اختبار لمتحورات «كورونا»

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن بلادها كثفت إجراءاتها لمكافحة الفيروسات، مشيرة إلى أن السلطات الصحية اتخذت تدابير لإنشاء طريقة ونظام اختبار لمتحورات «كورونا».

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية، أن الباحثين والمتخصصين في مجالات الوقاية من الأوبئة والتعليم يضعون دليلاً لجمع وتسليم عينة من فيروس «جدري القردة»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

من جانبها، أعلنت «منظمة الصحة العالمية»، عن أول تفش من نوعه لفيروس «ماربورج» من نفس عائلة «إيبولا» شديد العدوى في غانا، في منطقة «أشانتي» جنوبي البلاد.

وأعلنت السلطات الصحية في غانا، إلى وفاة شخصين ثبتت إصابتهما بِـ«ماربورج». وكانت الحالة الأولى لشاب «26عاما» خضع للفحص في مستشفى في 26 يونيو الماضي وتوفي 27 من الشهر ذاته.

12 تفشيا كبيرا لـ«ماربورج» في جنوبي وشرقي قارة إفريقيا

وكانت حالة الوفاة الثانية، لرجل «51 عاما» وكان قد توجه للمستشفى في 28 يونيو الماضي وتوفي في اليوم نفسه.وكان هناك 12 تفشيا كبيرا لـ«ماربورج» معظمها في جنوبي وشرقي قارة إفريقيا منذ عام 1967.

وأشار المدير الإقليمي لـ«الصحة العالمية» في إفريقيا الدكتور ماتشيديسو مويتي، إلى الاستجابة السريعة للسلطات الصحية، وبدأت الاستعداد لتفش محتمل.

وقالت «المنظمة»، إن «ماربورج»، حمى نزفية شديدة العدوى ينتقل للبشر عبر خفافيش الفاكهة والقرود، وينتقل بين الأشخاص بالاتصال المباشر بسوائل الجسم. وأشارت «الصحة العالمية»، إلى تحديد أكثر من 90 مخالطا.