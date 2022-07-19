«جثة في الشارع».. تفاصيل العثور على شاب بمنشأة ناصر بجواره سرنجة وهيروين

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب وبجواره سرنجة بداخلها بقايا من مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

كما قررت جهات التحقيق أخذ عينة من جثة المتوفي وتحليلها لبيان مدى إدمانه لمخدر الهيروين من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بعمل التحريات حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الحادث وسبب تواجد المتوفي، كما قررت استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بجثة ملقاه في الطريق العام

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من الأهالي، يفيد العثور على جثة شاب في الطريق العام، وبالانتقال تبين أنها لشاب يدعي «أنور. م. ف» مواليد 1992 ومقيم بدائرة قسم الشرطة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، كما جرى العثور على سرنجة بجوارها، وتبين أن بداخلها بقايا مادة يشتبه بأنها لمخدر الهيروين.

التحريات تؤكد عدم وجود شبهة جنائية

وكشفت التحريات، عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الشاب المتوفي مدمن، كما أنه اعتاد على تعاطي المخدرات في الأماكن المهجورة والشارع، ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على جهات التحقيق أصدرت قرارتها المتقدمة.