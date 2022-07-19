استخراج 37 ألف استمارة حجز قطع أراضي سكنية بمدن الصعيد الجديدة حتى الآن

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك إقبالا كبيرا على حجز قطع الأراضي السكنية المتنوعة بين «إسكان متوسط (محور الأراضي) - إسكان متميز - إسكان أكثر تميزا»، بإجمالي 3677 قطعة أرض، مطروحة بمدن الصعيد الجديدة.

وأشار الوزير، إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين استخرجوا استمارات الحجز من الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، بلغ 37619 مواطنا حتى أمس الأول، سدد 12731 منهم جدية الحجز، مضيفا أن الحجز مستمر حتى يوم الخميس المقبل، الموافق 21-7-2022.

1760 قطعة أرض إسكان متوسط

أوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أن قطع أراضي الإسكان المتوسط (محور الأراضي)، تصل إلى 1760 قطعة أرض، وبلغ عدد المواطنين الذين استخرجوا استمارات الحجز لها 18891 مواطنا، وهي مطروحة بمدن: المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بني سويف الجديدة، مضيفا أن عدد من قام بسداد جدية الحجز بلغ 8083 مواطنا.

1740 قطعة أرض إسكان متميز

قال عباس، إنه تم طرح 1740 قطعة أرض إسكان متميز، وبلغ عدد المواطنين الذين قاموا بسحب استمارات لحجزها 14360 مواطنا، مطروحة بمدن: المنيا الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة (غرب أسيوط) - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة، بينما بلغ عدد من سددوا جدية الحجز 4117.

177 قطعة بالإسكان الأكثر تميزا

وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أن قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا، تبلغ 177 قطعة، وبلغ عدد المواطنين الذين استخرجوا استمارات لحجزها 4368 مواطنا، مطروحة بمدن: أسوان الجديدة - سوهاج الجديدة - بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة، في الوقت الذي قام 531 مواطنا بسداد جدية الحجز.