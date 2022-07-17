طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأحد، في البحيرة، حارا رطبا في النهار، معتدل الحرارة ليلاً، على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس البحيرة غدا سيشهد، شبورة مائية خفيفة صباحاً، وطقس مشمس، وارتفاع في نسب الرطوبة نهاراً مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 : 3 درجات، والرياح تنشط أحياناً، مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلاً.

ارتفاع الموج بمدينة إدكو

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه 1 : 1.75 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية بأن تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في البحيرة العظمى 34 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة مئوية، وسط تكون الشبورة المائية الكثيفة على مختلف مدن ومراكز المحافظة، لاسيما في الساعات الأولى من الصباح.

تحذيرات لسائقي المركبات

وأصدرت الجهات المعنية لسائقي المركبات تحذيرات بتوخي الحذر أثناء القيادة تجنبا لوقوع الحوادث المرورية.

ويشهد شاطئ إدكو بمحافظة البحيرة إقبالا كبيرا من المصطفين بمدن ومراكز المحافظة، ويأتي ذلك مع استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لتوفير سبل الأمان للمترددين على الشاطئ.

كما عملت مديرية الصحة بالبحيرة على توفير عيادات متمركزة على الشاطئ لتوفير الخدمة الطبية المصطفين، وعمل الإسعافات الأولية.