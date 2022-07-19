انتشال جثة شاب غرق في بحر بركة السبع بالمنوفية

نجح الإنقاذ النهري في مديرية أمن المنوفية، في انتشال جثة شاب يدعي «م.م.ن» 20 سنة، غرق في بحر مدينة بركة السبع مساء أمس، حيث جرى انتشال الجثة وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارًا بالواقعة

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بغرق شاب يدعى «م.م.ن» مقيم بقرية كفر عليم التابعة لدائرة مركز بركة السبع، وجري انتشال الجثمان، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

استعداد أهالي قرية كفر عليم لتشيع الجثمان لمثواه الأخير

ويستعد أهالي قرية كفر عليم التابعة لمركز بركة السبع، لتشيع جثمان الشاب إلى مثواه الأخير، وتداول رودا مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خبر غرق الشاب مصطفى وانتشال جثته، مؤكدين أن الفقيد كان شابًا محترمًا، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المنوفية تسجل عدد من حالات الغرق في المراكز المختلفة

وسجلت محافظة المنوفية خلال الأيام الماضية عدد من حالات الغرق في مركز وقري ومدن مختلفة، بعضها حدث أثناء السباحة في المياه أو الاستحمام، والبعض الآخر سقط في الشارع أو فرع النيل، وقام الإنقاذ النهري في المنوفية بجهود كبيرة وتم استخراج الجثامين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.