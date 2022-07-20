شروط مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الإعدادية

مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 –2023، لافتة إلى أنه تحقيقًا لرغبات الطلبة وأولياء الأمور، تم مد فترة التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز إلى الأحد الموافق 31 يوليو 2022.

شروط مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وأضافت التعليم وفق تقرير صادر أنه يتم التسجيل للمدارس التكنولوجية على الرابط التالي https://dualedu.moe.gov.eg، مشيرة إلى أن مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية شريكة مع شركة أبناء الحج أحمد ضيف الله حسن للمقاولات والتجارة، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لافتة إلى أن الشروط تتمثل فيما يلى :

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي والمقابلة الشخصية، ومقياس المبول المهنية والكشف الطبي «اللياقة البدنية وتحليل المخدرات».

- يتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.

مميزات مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

- فرصة التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- توفير الزي المدرسي.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

- الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث

التطورات العالمية.

أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.