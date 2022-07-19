اقتصاديات الدواء: كورونا لن ينتهي.. والمتحور المنتشر حاليا «مثير للقلق»

قال الدكتور إسلام عنان محاضر اقتصاديات الدواء، إن من المأمول إعلان الموجة السادسة من كورونا، كموجة أخيرة من الوباء العالمي، ليتحول بعد ذلك إلى مرض، مؤكدًا أن الفيروس المستجد لن ينتهي، بل سيستمر مثل الأمراض الأخرى.

الموجة السادسة تتضمن أوميكرون 4 و5

أضاف عنان، في لقاء مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن الموجة السادسة تتضمن أوميكرون 4 و5، موضحًا أنهم متحوريين فرعيين من السلالة، لافتًا إلى زيادة أوميكرون 5 في هذه الموجة، منوهًا إلى أن الموجة السابقة، كان ينتشر بها أوميكرون 3 و4.

اختفاء متحورات كورونا السابقة

أوضح محاضر اقتصاديات الدواء، أن المتحورات السابقة لفيروس كورونا «ألفا وبيتا وجاما ودلتا» لم يعد لها وجود، لافتا إلى أن طبيعة الفيروسات التحور أثناء الانتشار، وأن الفيروس يتحور يوميًا، وأن عملية التصنيف تتم، إذا تعرض لتغير في الشكل أو الخصائص.

المتحور المثير للقلق والمتحور المثير للاهتمام

فرق عنان، بين المتحور المثير للقلق، والمتحور المثير للاهتمام، موضحا أن الأول يشير إلى أن الأعراض مختلفة وأثرها على الإنسان مختلف، مثل: «ألفا وبيتا وجاما ودلتا وأوميكرون»، لافتًا إلى أن «دلتا» كان أخطرهم، أما المتحور المثير للاهتمام، فالمقصود به أن لا يغير المتخصص في شكل الفيروس أو في الأعراض.