درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 19-7-2022 في مصر

أصدر خبراء الأرصاد الجوية، بيانا تفصليا يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، وحالة الطقس المنتظرة على جميع انحاء الجمهورية، وفقا لما كشفت عنه الصور الصادرة من الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة اليوم

أكدت الأرصاد الجوية، أنه المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة على كلا من على شمال وجنوب محافظات الوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، ومحافظة وسط وجنوب سيناء، بالاضافة الى سلاسل جبال البحر الأحمر، ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية الغربية ، والسواحل الشرقية وذلك خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس معتدل ولطيف خلال ساعات الليل على كافة أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية في طقس اليوم

هذا ومن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، استمرار تتكون الشبورة المائية مع ساعات الفجر حتى السادسة صباحا، وذلك على كلا من محافظات مدن القناة والوجه البحري، و القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، والطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، مع استمرار نشاط الرياح المتقطعة .

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على معظم المدن والمحافظات وفق بيان الأرصاد كما يلي:

القاهرة 37 - 27

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 24

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 23

مطروح 31 - 22

السلوم 32 - 22

سيوة 37 - 22

بورسعيد 32 - 24

دمياط 31 - 24

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 35 - 24

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 23

العريش 35 - 24

رفح 32 - 24

رأس سدر 37 - 25

نخل 35 - 21

نويبع 36 - 26

طابا 35 - 24

كاترين 33 - 18

الطور 36 - 26

شرم الشيخ 38 - 28

الغردقة 37 - 27

مرسى علم 37 - 27

الفيوم 37 - 23

بني سويف 37 - 23

المنيا 37 - 23

أسيوط 38 - 24

سوهاج 38 - 25

قنا 40 - 26

الأقصر 41 - 28

أسوان 41 - 29

إدفو 41 - 28

أبو سمبل 40 - 29

الوادي الجديد 40 - 26

شلاتين 39 - 27

أبو رماد 38 - 26

حلايب 36 - 28

رأس حدربة 35 - 27