الإجابة الصحيحة لسؤال لمبة حظائر الدواجن في امتحان الجيولوجيا للثانوية

أثار سؤال في امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة، المتعلق بسبب وضع لمبة داخل حظائر الدواجن، حالة من الجدل بين الطلاب الذين اختلفت آراؤهم بشأن سبب وضع اللمبة.

وحسم عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، إجابة السؤال المثير للجدل، قائلاً إنّ هناك أسبابًا لوضع لمبة مضيئة داخل حظائر الدواجن، لأنّ الإضاءة تعتبر أحد أهم عوامل التدفئة في فصل الشتاء، ثانيًا، في حالة الدواجن البياضة يتم وضع لمة مضيئة بهدف زيادة فرز هرمونات النمو لدى الدواجن، ما ينعكس على زيادة إنتاجية البيض، مؤكدًا أنّ الدواجن البياضة تحتاج إلى الإضاءة على مدار الـ24 ساعة يوميًا.

13 مليار بيضة إنتاج مصر سنويًا

ويبلغ إنتاج مصر من البيض نحو 13 مليار بيضة سنويًا، تغطي الإنتاج المحلي، ويمكن تصديرها إلى الخارج، إضافة إلى أنّ هناك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البيض غير مبرر، وفقًا لرئيس شعبة الدواجن، مؤكدًا أنّ متوسط تكلفة إنتاج طبق البيض لا يزيد على 55 جنيهًا، بينما يبع لدى التجار بمحو 75 جنيهًا.

إعلان نتيجة الثانوية العامة ونظام التظلمات

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في 20 يونيو الماضي، بالمواد غير المضافة للمجموع، وفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2022 الذي أعلنته التربية والتعليم، وحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، وتم استئناف الامتحانات الخميس 14 يوليو بمادتي الفيزياء والتاريخ، وأدى الطلاب أمس الأول والأحد امتحان الجيولوجيا، واليوم يؤدي الطلاب امتحان الجبر والهندسة والخميس يؤدى الأحياء والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة نحو 707 آلاف و992 طالبًا/طالبة (علمي وأدبي)، ومن المتوقع ان يتم الإعلان نتيجة الثانوية العامة ونظام التظلمات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة بأيام قليلة.