أماكن 3 مدارس يابانية جديدة.. اعرف التفاصيل والمصروفات وتكلفة اليونيفورم

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتشغيل 3 مدارس يابانية جديدة بالعام الدراسي الجديد 2023، في إطار التوسع بإنشاء المدارس المصرية ـ اليابانية، ضمن الشراكة الموقعة بين مصر واليابان لدعم المشروع القومي لتطوير التعليم.

وفيما يلي نعرض أبرز الأماكن التي سيتم فيها إنشاء مدارس يابانية جديدة وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في بيان.

أماكن مدارس يابانية جديدة

وسيتم فتح 3 مدارس يابانية جديدة في بورفؤاد، ومحافظة مرسى مطروح، والشروق 3.

وفيما يلي نعرض بعض التفاصيل عن مصروفات المدارس اليابانية:

مصروفات المدارس المصرية اليابانية

وتصل قيمة المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2022 - 2023 الإجمالية إلى 14100 جنيه دون زيادة، تيسيرًا على المتقدمين.

ويجب دفع قيمة الكتب الدراسية دون أعذار أو تأخير، حيث يتم تحصيل سداد قيمتها من خلال السداد المباشر عن المدرسة، بإيصالٍ منفصلٍ وفقًا للكتاب الدوري المنظم الذي أصدره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما لا يجوز نهائيًا الحصول على الكتب من خلال أي مصدر خارجي.

تكلفة زي المدارس اليابانية

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للمدارس اليابانية، أنّ قيمة الزي المدرسي إجبارية في بداية كل مرحلة دراسية والمستجدين، وتسدد قيمة الزي المدرسي في مواعيدها المحددة، كي لا تُعد مخالفة للقرار الوزاري رقم 171 لعام 2019، كما تتخذ المدرسة قرارًا بإيقاف إجراءات القيد حتى يتم السداد.

وجاءت أسعار الزي المدرسي الخاص بالمدارس اليابانية في مصر كما يلي:

1- الطقم الكامل 5 قطع قيمته تصل إلى 1300 جنيه.

2- الصف الرابع عدد 2 قطعة بمبلغ يصل إلى 500 جنيه.