النيابة تصرح بدفن جثة شاب توفي بأحد شوارع منطقة المرج

أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة مدمن، عُثر عليه بجواره سرنجة مخدرات بمنطقة منشأة ناصر، وطلبت جهات التحقيق تحريات النهائية للأجهزة الأمنية .

سرنجة مخدرات بجوار الجثة

كانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب عثر عليه ملقى أرضاً في إحدى شوراع منطقة منشأة ناصر بجواره سرنجة بها بقايا من مخدر الهيروين لتحديد أسباب الوفاة والتأكد من ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

عينة من جثة المتوفي لإجراء تحليل مخدرات

كما طلبت النيابة العامة الطب الشرعي بأخذ عينة دم من جثة الشاب لإجراء تحليل مخدرات له للتأكد من تعاطيه لمخدرالهيروين من عدمه إلا أن أظهر التقرير المبدئي أن المتوفي كان متعاطي لجوهر الهيروين وأن سبب الوفاة يرجه لتعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين.

بلاغ من الأهالي يكشف الواقعة

كان قسم شرطة منشأة ناصر تلقى بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة لشاب ملقى على الأرض، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها وبالانتقال تبين وجود جثة لشاب جواره سرنجة بيها بقايا من مخدر الهيروين فتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تصادفوابالعثور على الجثة

وبعمل التحريات الاولية من قبل الأجهزة الأمنية وسؤال شهود العيان الذين تصادف تواجدهم بمكان العثور على الجثة وتبين من أقوالهم أنهم تصادفوا بالعثور على الجثة فقاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية، كما كشفت التحريات أن الشاب اعتاد على تعاطي المواد المخدرة بشكل مستمر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.