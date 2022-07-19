جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة عامل خلف مصنع سكر في نجع حمادي

تكثف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل بها طلقات نارية ملقاة خلف مصنع سكر نجع حمادي شمال محافظة قنا.

فريق بحث جنائي لكشف كواليس الواقعة

وشكل فريق بحث من مباحث نجع حمادي، وفرع البحث الجنائى في نجع حمادي، لكشف لغز مقتل جثة العامل في ظروف غامضة.

وكانت الأجهزة الأمنية في نجع حمادي، عثرت اليوم الثلاثاء، على جثة عامل بها طـلقات نارية، خلف شركة السكر بمركز نجع حماد.

إخطار بالعثور على جثة

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شخص في نجع حمادي.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

وتولت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، التي قررت انتداب مفتش الصحة لاعداد تقرير طبي حول أسباب وفاة العامل.

شاب يطعن شقيقه يوم وقفة عرفات

في سياق منفصل، قررت جهات التحقيق في مركز قنا، تجديد حبس قاتل شقيقه في قرية المحروسة بمركز قنا.

الجريمة وقعت يوم وقفة عرفات عندما قام شاب بقتل شقيقه الآخر، طعنًا بسكين، بسبب خلافات مالية.