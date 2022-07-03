تشريح جثة «عامل دليفري» لقى مصرعه على يد زميله بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق، نقل جثة شاب لقى مصرعه على يد زميله بمدينة نصر، جراء مشاده كلامية نشبت بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدي، بسبب خلاف مالي بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لمشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، وإعداد تقرير مفصل يوضح سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وملابساتها لكشف غموض الحادث.

الاستماع لشهود العيان

كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها، والوقوف على ملابسات الواقعة، واستدعت عددا من شهود العيان الذين توافقت ظروف وجودهم وقت وقوع الحادث لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث.

بداية البلاغ

كان مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان لشاب، تبين من التحريات أنه عامل دليفري لقى مصرعه على يد زميله، إثر مشادة كلامية بسبب خلاف مالي بينهما، دفع المتهم للتخلص من زميله، بتسديد طعنة له بسلاح أبيض أودت بحياته على الفور، وبالانتقال والمعاينة، تبين صدق البلاغ، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.