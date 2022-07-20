حظك اليوم برج الثور الأربعاء 20-7-2022 عاطفيا ومهنيا

وجهت عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، عدة نصائح لمولود برج الثور اليوم، فيما يتعلق بتوقعات الأبراج الفلكية، على الصعيدين الأسري والمهني، إذ سيكون القمر موجودا في منزلك الثاني عشر، وهذا سيدفعك لتحليل ومراقبة الأمور في صمت وهدوء وتروي، كما تنصحك الأفلاك اليوم، بضرورة أن تبقى متحفظا حتى تكوّن آراء واضحة.

وعلى الصعيد المهني، أكدت عبير فؤاد، أنك ستميل اليوم مولود الثور، لتقديم عدد من الخطط الناجحة، فقط عليك استمرار الحرص على الكتمان، وتجنب إعلان خططك وأخبارك للمحيطين بك داخل محيط العمل.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد اليوم الأربعاء، عن الوضع الفلكي الخاص بموليد برج الثور، استمرار وجود القمر موجود في منزلك الثاني عشر، وهذا سيدفعك لمراقبة وتحليل الأمور المحيطة بك داخل حياتك الاجتماعية والأسرية، بصمت وحذر، مع التعامل بتحفظ في الأحاديث.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الفلك عن توقعاتها الخاصة بـ حظك اليوم لمولود برج الثور اليوم الأربعاء، على الصعيد المهني، إذ أكدت استمرار وجود كل الدعم من الأفلاك اليوم، إذ تستطيع أن تنجح فى وضع الكثير من الخطط والمشروعات، الناجحة، ما يلفت إليك الأنظار من جانب زملائك ومديريك، كما سيكون السبب في تقديم الكثير من الانجازات والأرباح، وفق حظك اليوم.