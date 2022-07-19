حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 19-7-2022 عاطفيا ومهنيا

عدد من النصائح والإرشادات وجهتها عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، بخصوص توقعات الأبراج الفلكية اليوم الثلاثاء لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والاجتماعي، إذ إن القمر سيكون موجودا اليوم في منزلك الثاني عشر، وهذا سوف يدفعك لمراقبة الأمور من حولك في صمت، كما يجب عليك أن تبقى اليوم متحفظا حتى تكوّن رأيا سليما.

وعلى الصعيد المهني، فقد تميل اليوم مولود الثور، نحو التخطيط جيدا، فقط عليك أن تحرص على الكتمان واحرص على عدم إعلان أخبارك وخططك للمحيطين بك داخل العمل، وعليك أيضًا أن تنظم جهودك وأولوياتك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد اليوم الثلاثاء الوضع الفلكي اليوم لمولود برج الثور، إذ إن القمر موجود في منزلك الثاني عشر، وهذا سيكون عاملًا مهمًا يدفعك لمراقبة الأمور المحيطة بك داخل الأسرة وداخل حياتك الاجتماعية في صمت وحذر وهدوء، ولهذا عليك أن تلتزم اليوم بالتحفظ في الأحاديث والحوارات مع شريك حياتك أو من تحب حتى تستطيع أن تكوّن رأيا سليما، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

كما كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك عن توقعات حظك اليوم لموليد برج الثورعلى الصعيد المهني، فنظرًا لوجود دعم كامل من الأفلاك اليوم، تستطيع أن تضع الكثير من الخطط لأكثر من مشروع ناجح داخل العمل وقد يكون السبب في تحقيق الكثير من الأرباح، فقط عليك أن تحرص على الكتمان وعدم الإعلان عن خططك المستقبلية لأي شخص من المحيطين بك.