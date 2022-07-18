حظك اليوم برج الثور الاثنين 18-7-2022 مهنيا وعاطفيا

عدد من النصائح والإرشادات وجهتها عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، لمواليد برج الثور اليوم على الصعيدين المهني والاجتماعي، وأما بالنسبة للوضع العاطفي، فالوضع الفلكي اليوم سوف يجعلهم يميلون للإنعزال قليلا، ولهذا عليهم ألا يعلنوا عن أخبارهم وخططهم.

وبالنسبة لتوقعات الأفلاك على الصعيد المهني، فالقمر سيكون موجود اليوم في منزلك الثاني عشر، لهذا من المهم اليوم أن تعمل على تنظم جهودك وأولوياتك، ولا تهمل أي عارض صحي قد تواجهه في أي وقت.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

وكشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد اليوم الاثنين، أن الوضع الفلكي اليوم لمولود برج الثور على الصعيد العاطفي، سوف يجعلك تشعر أنك مشوشًا ومرتبك العاطفة بشكل كبير، لهذا قد تميل للشعور للانعزال قليلا، لهذا عليك ألا تعلن عن أخبارك وخططك للمحيطين بك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

وقالت «فؤاد» بخصوص توقعات حظك اليوم لموليد برج الثورعلى الصعيد المهني، أن القمر موجود اليوم في منزلك الثاني عشر، لهذا من المهم اليوم أن تنظم جهودك وأولوياتك بالنسبة لمشروعاتك وخططك المستقبلية ويجب أن تهتم بصحتك.