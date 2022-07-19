87 مواطنا يعرضون شكواهم ومطالبهم على محافظ سوهاج.. علاج ومعاش وفرص عمل

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد، اليوم الثلاثاء، بـ87 مواطنا من أبناء المحافظة من مختلف المراكز؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة.

مساعدات اجتماعية وطلبات نقل

واستمع محافظ سوهاج، والسكرتير المساعد، إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش «تكافل وكرامة»، ومساعدات اجتماعية، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وشكاوى خاصة بالنقل والمواصلات والتعريفة الجديدة، وطلبات أخرى للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة..

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنون، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة للجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، فيما وجه محافظ سوهاج بمرافقة بعض الحالات إلى عدد من الجهات المختصة لإنهاء طلباتهم.

استكمال رصف شارع «الدريسة» في طهطا

في سياق آخر، استكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أعمال رصف شارع الدريسة «امتداد المحطة»، بطول 1200 متر، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ لرصف عدد من الشوارع بمدينة طهطا، والتي تخدم أصحاب ورش ومعارض الأثاث بتكلفة إجمالية 3 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك في إطار العمل على تحسين بيئة العمل ودعم تكتل الأثاث بطهطا.