حقيقة وجود وظائف بنك ناصر الاجتماعي.. الجديد على الموقع الرسمي

وظائف بنك ناصر الاجتماعي.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل» خلال هذه الساعات، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الباحثين عن فرصة عمل، عن وظائف بنك ناصر الاجتماعي، المتاحة خلال هذه الأيام.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، حقيقة وجود وظائف بنك ناصر الاجتماعي، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لبنك ناصر الاجتماعي.

حقيقة وجود وظائف بنك ناصر الاجتماعي

بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني، لبنك ناصر الاجتماعي، الذي يتم من خلاله الإعلان عن الوظائف المتاحة، اتضح أنه لا يوجد وظائف معلنة خلال هذه الأيام، وأن آخر وظائف تم الإعلان عنها على موقع بنك ناصر الاجتماعي كانت خلال شهر مارس الماضي.

وأعلن حينها بنك ناصر الاجتماعي عن حاجته لشغل 34 وظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية من الحاصلين على مؤهلات عليا مختلفة وممن يجيدون اللغة الإنجليزية وذلك لسد احتياجات فروع البنك الحديثة المختلفة وإداراته ومن قاطني محافظات «القاهرة، الجيزة، المنيا، بني سويف، قنا، أسوان، الأقصر، سوهاج، قليوب، سيدي عبدالرحمن (العلمين بمحافظة مطروح)».

شروط التقدم لوظائف بنك ناصر الاجتماعي

حدد بنك ناصر الاجتماعي، عدد من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة، والتي تتمثل في:

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو معافي نهائي «بالنسبة للذكور»، أدت الخدمة العامة أو الإعفاء منها «بالنسبة للإناث».

- أن يكون المتقدم مقيم بالمحافظة طبقاً لبطاقة الرقم القومي السارية قبل تاريخ الإعلان.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات / الكليات / الأكاديميات المعتمدة من المجلس الاعلى للجامعات المصرية والجامعات الدولية بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس.

- أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام جيد على الأقل، وسوف تكون الأفضلية للدرجات والتقديرات الجامعية الأعلى.

- أن يكون المتقدم من حديثي التخرج.