الأرصاد: طقس اليوم حار رطب مع شبورة مائية.. والقاهرة تسجل 36 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، إذ يسود الطقس أجواء شديدة الحرارة، ويكون الطقس رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، بينما يظل الطقس حارًا رطبًا على السواحل الشمالية.

حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى ارتفاع نسب الرطوبة ليزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، خاصة على السواحل الغربية لتكون حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر.

شبورة مائية على بعض الطرق

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تكوّن الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر، ولكنها انقشعت فور شروق الشمس.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظة الجمهورية، التي تتمثل في الآتي:

القاهرة 36 - 24

الإسكندرية 30 - 24

وادي النطرون 33 - 24

طنطا 33 - 24

شبين الكوم 34 - 24

دمنهور 33 - 24

بلطيم 30 - 23

مطروح 29 - 22

السلوم 30 - 33

سيوة 35 - 21

بورسعيد 31 - 24

دمياط 30 - 24

الزقازيق 34 - 24

المنصورة 33 - 25

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 34 - 23

العريش 31 - 24

رفح 31 - 24

رأس سدر 35 - 25

نخل 33 - 20

نويبع 36 - 26

طابا 33 - 24

كاترين 32 - 18

الطور 35 - 28

شرم الشيخ 38 - 28

الغردقة 37 - 27

مرسى علم 36 - 27

الفيوم 34 - 23

بني سويف 35 - 25

المنيا 35 - 23

أسيوط 36 - 24

سوهاج 36 - 25

قنا 37 - 26

الأقصر 38 - 27

أسوان 39 - 28

إدفو 39 - 28

أبو سمبل 41 - 28

الوادي الجديد 38 - 27

شلاتين 36 - 26

أبو رماد 35 - 26

حلايب 33 - 28

رأس حدربة 32 - 28