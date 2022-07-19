العثور على جثة بائع مقتولاً داخل منزله بالشرقية

عثر الأهالي على جثة بائع متجول في العقد الرابع من عمره، مصاباً بطعنة في الرقبة، غارقاً في دمائه داخل منزله الكائن بشارع «سعد زغلول»، بمركز أبوكبير في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

العثور على بائع مقتولاً بمنزله

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مركز شرطة أبوكبير يفيد يفيد بالعثور على جثة «علاء ع.»، 47 سنة، مقيم بشارع «سعد زغلول»، يعمل بائعاً متجولاً، نتيجة إصابته بجرح قطعي بالرقبة.

التحفظ على الجثة بالمشرحة

تم تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفي أبوكبير المركزي تحت تصرف النيابة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة لإجراء المعاينات والتحريات اللازمة.

وأمرت الجهات المختصة بانتداب الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية لكشف ظروف وملابسات الواقعة، وصرحت بدفن الجثة بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.