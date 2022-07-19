تجديد حبس رئيس لجنة في الشرقية بتهمة تسريب الامتحانات 45 يوما 

أمرت محكمة فاقوس بتجديد بحبس رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة بالشرقية 45 يومًا احتياطيًّا، لاتهامه بنشر وإذاعة وترويج أسئلة الامتحانات بقصد الغش والإخلال بالنظام العام.

بلاغ للنيابة العامة

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا قالت فيه أن النيابة تلقت بلاغًا باكتشاف إدارة الحسينية التعليمية تداول صورة لاختبار مادة الدراسات الاجتماعية بامتحانات الشهادة الإعدادية. على قناة للتواصل بتطبيق «تليجرام»، وتوصلت اللجنة المختصة بمتابعة سير الامتحان بمديرية التربية والتعليم بالشرقية إلى تحديد القائم على نشر الصورة المتداولة.

مسرب الامتحان هو رئيس لجنة بإحدى المدارس

وأشار البيان إلى أنه تبين أن مسرب الامتحان هو رئيس لجنة بإحدى المدارس، فانتقلت إلى محل عمله وواجهته فأقرَّ بارتكاب الواقعة مستخدمًا هاتفه المحمول في تصوير الورقة وإرسالها على تطبيق «واتس آب».

وأضاف البيان، سألت النيابة العامة خلال التحقيقات، ثلاثة من مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالشرقية، فشهدوا بذات الرواية.

استجواب المتهم

وذكر البيان، باستجواب النيابة العامة للمتهم أقر بالتقاطه تلك الصورة المتداولة وإرسالها لآخر لم يحدده عبرَ تطبيق «واتس آب»، وادَّعى أن ذلك كان لمضاهاتها بأخرى منتشرة لذات الامتحان، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

التحقيق في واقعة تسريب طالبة لامتحان الثانوية أمس

وفي سياق آخر، تباشر الجهات المختصة بمركزي منيا القمح ومشتول السوق التحقيق في واقعتي قيام طالبة بالثانوية العام، بتسريب الامتحان أول أمس واحتفاظ طالب بهاتفه.