بعد إجازة 23 يوليو.. كم عطلة متبقية في 2022؟

يتساءل كثيرون، بشأن ما تبقى من إجازات رسمية مدفوعة الأجر في عام 2022، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعطيل العمل السبت المقبل، الموافق 23 من شهر يوليو 2022، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة حلول عيد ثورة 23 يوليو 1952.

عطلة عيد الأضحى المبارك

تساؤلات المواطنين، سواء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص، تأتي بعد أيام من عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي استمرت من السبت حتى الخميس الماضي.

3 أيام متبقية هذا العام

وبمطالعة أجندة الإجازات والعطلات الرسمية في العام الميلادي 2022، يتبين، أن الإجازات التي من المقرر الحصول عليها هذا العام، هي 3 أيام رسمية تبدأ السبت 30 يوليو الذي يوافق إجازة رأس السنة الهجرية، بالإضافة إلى يوم السبت 8 أكتوبر 2022 الذي سيعطل فيه العمل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ليأتي يوم الخميس 6 أكتوبر آخر إجازات العام، والذي سيعطل فيه العمل بمناسبة حلول ذكرى حرب أكتوبر 1973.

إجازات القطاع الخاص

وينظم وزير القوى العاملة بصفته، إجازات العاملين في القطاع الخاص المصري، مع مراعاة مصلحة العمل إذا اقتضت عمل العامل خلال يوم العطلة مع تعويضه بيوم آخر مدفوع الأجر.

عطلة في جميع الجهات

وخلال العطلات الرسمية، يعطل العمل في دواوين الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، والبنوك والبورصة المصرية، وشركات القطاع الخاص كافة، بحسب ما يصدر من جانب رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد، إلى جانب وزير القوى العاملة.