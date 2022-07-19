ضبط 22 سيارة تعمل بدون تصريح وتخالف تعريفة الركوب بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم، وجهاز السرفيس والنقل الجماعي، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية، بشن حملات مكبرة على مواقف السرفيس والطرق والمحاور المرورية بقطاع هضبة الأهرام، للتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة لخطوط السير وعدم تجزئة الطريق وعدم السماح بوحود المواقف العشوائية وذلك على مدار اليوم.

سحب تراخيص سيارات

وقامت محافظة الجيزة بشن حملة مكبرة بقطاع هضبة الأهرام بالبوابات الأولى والرابعة، أسفرت حتى الآن عن ضبط 22 سيارة فان خاصة تعمل بدون تصريح سير سرفيس، وغير تابعة لأي جهة وتقوم بالمغالاة في الأجرة المحصلة من المواطنين وتجزئة الطريق، إلى جانب وجود موقف عشوائي لهم بمدخل البوابات يتسبب في تعطيل الحركة المرورية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وسحب تراخيص السيارات وإزالة الموقف العشوائي.

إزالة موقف عشوائي

كما شملت جهود محافظة الجيزة بالقطاع، إزالة ورفع موقف عشوائي للموتوسيكلات، وضبط ومصادرة 5 موتوسيكل بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى 2 تروسيكل غير مرخص، مع رفع وإزالة أكثر من 150 حالة إشغال متنوعة للمحال والمنشآت التجارية.

جاءت الحملات بمتابعة من المهندس حسن موافي، رئيس حي الهرم، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس بالجيزة، وأحمد إمام، نائب رئيس الحي للقطاع.