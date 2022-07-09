بوتين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى: يحافظ على قيم الخير والحب والرحمة

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مواطني روسيا المسلمين بعيد الأضحى، مشير إلى أن الطائفة المسلمة في روسيا تشارك بنشاط في البلاد، وتلعب دورا مهما في الحفاظ على السلام، فيما أشاد كذلك بعيد الأضحى قائلا إنه يحمل معنى أخلاقيا وروحيا عميقا ويخدم الحفاظ على القيم الدائمة للحب والخير والرحمة.

بوتين لمسلمي روسيا: تهتمون بالمبادرات الخيرية واحترام التقاليد

وذكر المكتب الصحفي للكرملين، في بيان أن فلاديمير بوتين هنأ مسلمي روسيا بـ عيد الأضحى، قائلا: «يسرنا أن الطائفة المسلمة في روسيا تشارك بشكل حيوي في البلاد وتعير اهتماما مستمرا لتنفيذ المبادرات الخيرية والتعليمية والتوعية وتربية جيل الشباب بروح احترام التقاليد وعادات الأجداد».

وأشار الرئيس الروسي إلى أن نشاط الطائفة المسلمة مهم للغاية للحفاظ على السلام بين القوميات والوفاق في المجتمع.

بوتين للمسلمين: أتمنى لكم الصحة والسعادة والنجاح والازدهار

وأشاد بوتين بعيد الأضحى، قائلا: «هذا العيد يرمز إلى الحج للأماكن المقدسة القديمة، ويحمل معنى أخلاقيا وروحيا عميقا ويخدم وحدة الناس والحفاظ على القيم الدائمة للحب والخير والرحمة».

وفي نهاية كلمته تمنى الرئيس بوتين لمسملي روسيا الصحة والسعادة والنجاح والازدهار.