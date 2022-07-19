3 وفيات و7 إصابات من الطلاب بين ضحايا حادث أتوبيس المنيا

حادث مروع شهده الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية البرشا في مركز ملوي، إذ اصطدم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل بمقطورة كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير الإطار، ولقي 23 شخصا مصرعهم بينهم 3 طلاب، وأصيب 30 بينهم 7 طلاب من محافظة أسيوط.

3 طلاب لقوا مصرعهم في حادث المنيا

والطلاب الثلاثة الذين لقوا مصرعهم في الحادث، لم يتم التعرف عليهم بعد وهم من محافظة سوهاج، فيما كشف مسؤول بالصحة عن أسماء 7 طلاب ضمن مصابين الحادث وجميعهم من محافظة أسيوط وهم عمر مصطفي محمود 20 عاما، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن وكسر بالساق الأيسر، مروة مصطفى أحمد 22 عاما، اشتباه كسر بالقدم وارتجاج، عبدالله أحمد جوده 11 عاما، اشتباه ارتجاج، أحمد بلال شحاته 15 عاما، جرح بفروة الرأس بعمق 7 سم واشتباه ارتجاج، أيمن محمد ماهر 19 عاما كسر مضاعف بالساقين، مينا أيمن صبحي 23 عاما، اشتباه كسر بالساق الأيسر، محمد هشام محمد 19 عاما، اشتباه كسر بالساق ارتجاج.

محافظ المنيا: توفير الرعاية والخدمات الطبية اللازمة

وكلف محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات الطبية اللازمة للمصابين في حادث المنيا طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة المقررة.

كان محافظ المنيا، قد انتقل في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء لتفقد موقع الحادث للتعرف على الأسباب الحادث والأشراف علي نقل المصابين.