رشوان: الحكومة ومؤسسات الدولة معنية بالمشاركة في الحوار.. والرأى لن يهد البلد

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الدستور المصري نظم عمل البرلمان والمجلس ليس لديه صلاحية لحل البرلمان وهذا الأمر غير مطروح على الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن البرلمان لا يمكنه حل نفسه، والانتخابات المبكرة ليست من اختصاصنا لأننا لسنا سلطة قضائية أو تنفيذية.

رشوان: كل شخص له رأي.. ورأيه لن يهد البلد

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمجلس أمناء الحوار الوطني الذي نظمته لجنة الحوار الوطني، حول ما جرى في مناقشات ثاني اجتماعات الحوار الوطني، أن الحكومة ومؤسسات الدولة معنية بالمشاركة في الحوار، مؤكدًا أنه لا خصومة مع الإعلام الأجنبي ولن تكون، لأن كل شخص له رأي ورأيه لن يهد البلد.

ورد «رشوان» على سؤال أحد الصحفيين حول إتاحة فرصة لأصحاب الآراء الأخرى بالظهور في الإعلام المصري، إذ قال «أنا أقدم برنامج وبجيب فيه الضيوف ما أريده وكل ما استطيع، وبدعوك وبدعو كل الزملاء، مش بس أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، كل من ترون أنه يمثل صوتًا آخر، لو انتوا مدعتهوش للظهور والحديث يبقى العيب عليكم، الباب مفتوح، ولا أظن أن هناك قرارًا بحظر ظهور أي شخص، جربوها، ولو حد قالك حد محظور بلغوني، المسؤولية علينا احنا مفيش تضييق».

منسق الحوار الوطني: الاختلاف يجب أن يؤسس على معلومات دقيقة

واستكمل قائلا: نحن نقبل الاختلاف لكن يجب أن يؤسس على معلومات دقيقة، والآن لا يوجد إعلام أجنبي وآخر وطني، لأن مواقع التواصل جعلت الجميع على شاشة واحدة.

وذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني يحرص على حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، وأنّ هذا الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولا طوال مجريات وفعاليات الحوار.

وكان الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، بصدور قرارات اتفق عليها جميع الأعضاء، أعقبها إصدار اللائحة المنظمة لعمل المجلس واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ومعها مدونة السلوك والأخلاقيات.