ضبط عصابة مخدرات وأسلحة بطوخ.. 16 عنصرا إجراميا بـ طن بانجو وحشيش

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على 16 عنصرا إجراميا شديدي الخطورة، من بينهم 10 عناصر جنائية، مطلوب ضبطهم فى قضية شروع فى قتل، وآخرين محكوم عليهم فى قضايا متنوعة، أبرزها «سرقة بالإكراه- شروع في قتل- مخدرات»، بإحدى مزارع الدواجن بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة من مُتجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمحكوم عليهم الهاربين.

ضبط 22 قطعة سلاح

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية، بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، أسفرت عن ضبطهم بالمزرعة المشار إليها، بحوزتهم «22» قطعة سلاح ناري «15 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 3 طبنجات- 2 فرد خرطوش- 46 خزينة- كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة».

كما كان بحوزتهم كمية من نبات «البانجو المخدر، وزنت طن- 2.250 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 500 جرام لمخدر الحشيش- 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- سيارة ربع نقل- كمية كبيرة من المبالغ المالية».

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية، لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والسيارة للترويج على عملائهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.