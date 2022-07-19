عمرو دياب أول مطرب عربي يتخطى المليار استماع على أنغامي

أصبح الفنان عمرو دياب، أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار استماع عبر منصة أنغامي منذ إطلاقها.

وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية، تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.

أغنيات عمرو دياب الأكثر استماعا

وكشفت المنصة عن أعلى خمس أغنيات استماعا لعمرو دياب خلالها، حيث جاءت في المرتبة الأولى أغنية تملي معاك، وفي المرتبة الثانية يتعلموا، وأماكن السهر في المركز الثالث، وتلتها في المرتبة الرابعة أغنية أنت الحظ، وأخيرا في المرتبة الخامسة أغنية أجمل عيون «برج الحوت».

تزيين برج خليفة في دبي بصورة الهضبة

ويعد عمرو دياب أول مطرب عربي يطرح أعماله الغنائية التي أنتجها حصريا عبر منصة أنغامي فقط، وهي الاتفاقية التي أعلنت عنها المنصة منذ عدة أشهر في احتفالية كبرى تزين خلالها برج خليفة في دبي بصورة الهضبة.

يذكر أن الميجا ميكس الذي طرحه عمرو دياب مؤخرا، يضم أغنيات: «ناس حلوة»، و«ب وح وب وك»، و«وزير السعادة»، تصدر قائمة توب أنغامي بالوطن العربي على مدار الأيام الماضية، حيث تصدر قائمة الأعلى استماعا في مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر منذ طرحه حتى الآن.