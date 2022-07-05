تباين آراء طلاب الثانوية بالقليوبية حول امتحان الديناميكا: «فيه تكات»

أدى طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة امتحان مادة الديناميكا، وأكد بعض الطلاب أنّ الامتحان كان سهلاً، فيما قال آخرون إن الامتحان كان به أسئلة فيها جزئيات تحتاج وقتا، وأن الوقت كان غير كافٍ؛ لأن بعض الأسئلة تحتاج للتفكير.

ورصدت «الوطن» أراء الطلاب في امتحان مادة الديناميكا في بث مباشر، من أمام لجنة الثانوية العامة بمدرسة بنها الثانوية، وأعربت الطالبات عن وجود بعض «التكات» في الامتحان، فيما علق البعض من الطلاب أن الوقت المخصص لامتحان مادة الديناميكا كان غير كافٍ، وأنه كان هناك بعض الأسئلة التي تميز الطالب المتفوق.

هدوء في لجان الثانوية

وشهدت لجان امتحانات الثانويه العامة في محافظة القليوبية هدوءًا عقب أداء الامتحان في لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات وسط حالة من ترقب، وانتظار أولياء الأمور أمام اللجان؛ لمتابعة أداء الامتحان رافعين أيديهم بالدعوات بالتوفيق لأبنائهم خلال أداء الامتحان، وأيضا وسط مجهود كبير من قبل رجال أمن القليوبية الذين يحرصون على توفير محيط هادئ بلجان امتحانات الثانوية العامة، حتى يؤدي الطلاب الامتحانات في جو من الهدوء.

إجراءات احترازية باللجان

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات، اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو الجاري، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا بجميع محافظات الجمهورية.

فيما قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنّه تم توفير كل الاستعدادات، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات حيث تم تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات وخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع تطهير وتعقيم أقسام اللجان يوميا وتأكيد مراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.