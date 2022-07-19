رئيس التحرير

محمود مسلم

شيرين عبد الوهاب: نفيت رفع حسام حبيب السلاح عليا لأني بنت أصول

كتب:

محمود البدوي
10:11 م | الثلاثاء 19 يوليو 2022
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن طليقها الفنان حسام حبيب كان يتشاجر معها كل خميس: «بيقولي الناس بتقول عليا أنا حرامي وسرقت فلوسك، الناس بتقول عليا إني رفعت عليكي سلاح، فتدخل أحد الأشخاص الذي كان يرغب في الصلح بيننا بفكرة، قالي إيه رأيك لو الأسئلة دي تطرح وتجاوبي عليها على الإنستجرام قولتله طبعًا».

شيرين عبدالوهاب: برأت حسام عشان يعرف يتجوز تاني 

وأضافت «عبد الوهاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»: «كلمت جميل سعيد المحامي قولتله شهادة الحق مرفعش عليا السلاح، قولت كده بس عشان بنت أصول، أنا بنت أصول يا لميس هتقولي إيه بقى، قولت أبرأه عشان أنا ست بنت أصول عشان أخليه يتجوز تاني، بس الواقعة حصلت».

اقرأ المزيد:

شيرين عبد الوهاب تكشف مفاجأة: «حسام حبيب خلاني أحلق شعري زيرو»

شيرين عبد الوهاب: لم أعد لـ حسام حبيب بعد الطلاق.. كانت محاولات فقط

شيرين عبد الوهاب «تريند» بسبب وزنها الزائد.. السر في الكورتيزون «صورة»

والد حسام حبيب يعتذر لـ شيرين عبد الوهاب: آسف على كل ألم شعرتِ به

شيرين عبد الوهاب تعلن ندمها على دخول الوسط الفني: الشهرة السبب
بقلم محمود البدوي