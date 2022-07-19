شيرين عبد الوهاب: نفيت رفع حسام حبيب السلاح عليا لأني بنت أصول

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن طليقها الفنان حسام حبيب كان يتشاجر معها كل خميس: «بيقولي الناس بتقول عليا أنا حرامي وسرقت فلوسك، الناس بتقول عليا إني رفعت عليكي سلاح، فتدخل أحد الأشخاص الذي كان يرغب في الصلح بيننا بفكرة، قالي إيه رأيك لو الأسئلة دي تطرح وتجاوبي عليها على الإنستجرام قولتله طبعًا».

شيرين عبدالوهاب: برأت حسام عشان يعرف يتجوز تاني

وأضافت «عبد الوهاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»: «كلمت جميل سعيد المحامي قولتله شهادة الحق مرفعش عليا السلاح، قولت كده بس عشان بنت أصول، أنا بنت أصول يا لميس هتقولي إيه بقى، قولت أبرأه عشان أنا ست بنت أصول عشان أخليه يتجوز تاني، بس الواقعة حصلت».