انقلاب «تريلا» محملة بالطوب على «ربع نقل» بالمنيا.. السائق حال الهرب من الكارتة

انقلبت شاحنة محملة بالطوب الأحمر على سيارة ربع نقل كانت متوقفة بقرية صفانية التابعة لمركز العدوة في أقصى شمال غربي المنيا، دون وقوع إصابات، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، وكشفت تحريات أولية أن السيارة المنكوبة المحملة بالطوب كانت تحاول الهرب من دفع رسوم الكارتة من خلال السير في طريق بديل غير ممهد.

تحطم السيارة ربع النقل دون إصابات بشرية

وتلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من مركز شرطة العدوة، بانقلاب سيارة نقل ثقيل «تريلا» محملة بالطوب الأحمر على سيارة ربع نقل كانت متوقفة بجانب الطريق، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالسيارتين دون وقوع إصابات بشرية.

السائق استخدم طريقا بديلا هربا من الكارتة

وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث ومعرفة الظروف والملابسات، وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة المباحث بمركز شرطة العدوة، أن سيارة نقل ثقيل كانت قادمة من مركز الواسطى بمحافظة بني سويف ومحملة بطوب البناء الأحمر، وفي أثناء محاولة الهرب من دفع كارتة رسوم الطريق الصحراوي الغربي والشرقي ومصر أسوان الزراعي، قرر السائق أن يسلك طريقا فرعيا موازيا للطرق السريعة، ولأن قرية صفانية بها أعمال حفر للغاز الطبيعي وطريقها غير ممهد، لم تتحمل الأرض الحمولة الثقيلة الموجودة على السيارة، ما أدى إلى انحرافها وانقلابها على سيارة ربع نقل متوقفة في جانب الطريق.

ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بالسيارتين، وكانت الربع نقل الأكثر تضررا، وحُرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.