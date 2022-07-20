ضبط مستريح بسوهاج استولى على 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها في البيض

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد بمحافظة سوهاج مستريحا جديدا داخل مركز طهطا، استولى على ثلاثة ملايين جنيه من 7 أشخاص لتوظيفها بتجارة البيض.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج بورد بلاغ لقسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج بتحرير محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد ".

تفاصيل الواقعة

يتضمن تقديم بلاغ من المدعو " حسام ح ع ح " سن 41 عاما حاصل علي دبلوم صنايع وعدد " 7 " أخرين متضامنين معه بالبلاغ ويقيمون جميعا بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج بتضررهم من المدعو " محمود ع م م" سن 36 عاما صاحب محلات لتجارة البيض ويقيم داخل دائرة قسم طهطا بمحافظة سوهاج لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "3.000.000 " ثلاثة مليون جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة البيض وذلك مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

تحرير محضر بالواقعة

و عقب استصدار إذن النيابة العامة قد تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية إلى أصحابها وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.