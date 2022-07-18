إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي في البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة «تومناية» بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 25 اتجاه القاهرة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، اليوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار أمني بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح خطيرة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة «تومناية» بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من أميرة وائل جبر، 30 سنة، ربة منزل ومقيمة القاهرة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ومحمد أحمد محمد، 29 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، ومهند كرم إسماعيل، 30 سنة، مقيم القاهرة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

كان قد شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية أبيس بنطاق مركز كفر الدوار وقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل، مما أدى إلى إصابة 4 من أسرة واحدة، مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام، لعمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.