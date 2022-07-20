1500 طالب يؤدون اختبارات القبول بالجامعات الأهلية اليوم

تنطلق بعد قليل، اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة، العلمين الجديدة، المنصورة، الملك سلمان»، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، الذي أكد ضرورة اجتياز اختبارات القبول كشرط أساسي للالتحاق بهذه الجامعات.

وأكد الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، المشرف على قطاع الجامعات الأهلية، رئيس القطاع الهندسي بالأعلى للجامعات، أن أكثر من 1500 طالب يؤدون اختبارات القبول في الجولة الثانية اليوم ما بين الحضور للجامعات أو من خلال الامتحانات عن بعد.

الجامعات الأهلية تواكب متطلبات سوق العمل

وأضاف المشرف على الجامعات الأهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأربع جامعات استعدت لاختبارات القبول وفقا للمعايير والمتطلبات التي اشترطها المجلس في هذا الشأن، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بضرورة اتباع جميع الضوابط والإرشادات التي حددها المجلس والوزارة.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

ومن جانبه، أكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات بشأن اختبارات القبول 2022، لافتا إلى أن 300 طالب يؤدون الاختبارات بالجولة الثانية في حرم الجامعة بخلاف عدد الطلاب الذين يؤدون الاختبارات، لافتا إلى أنه جرى التجهيز للاختبارات وفقا للضوابط التي حددها الأعلى للجامعات، منوها بأن الفترة الحالية تشهد إقبالا من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وفي السياق ذاته، يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الاجتماع الدوري للمجلس الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة بشأن تنسيق الجامعات، واستعدادات الجامعات الأهلية، واختبارات القبول.