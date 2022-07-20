تعرف على موعد امتحان قدرات فنون تطبيقية 2022

تواصل الجامعات الحكومية استعداداتها لاختبارات القدرات 2022، وفقا للضوابط التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية بشأن الاختبارات أبرزها يتمثل في التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وحددت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد امتحان قدرات فنون تطبيقية 2022، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن تجرى اختبارات القدرات الأسبوع المقبل، وذلك بعد فتح باب التسجيل لها.

موعد امتحان قدرات فنون تطبيقية 2022: الأسبوع المقبل

وأكدت المصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم الكشف عن مواعيد اختبارات القدرات للكليات المختلفة والتي منها موعد امتحان قدرات فنون تطبيقية 2022، خلال الساعات المقبلة، على أن يتم الكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بالاختبارت خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدة أن الأعلى للجامعات وجه بضرورة عقد اختبارات القدرات عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2022.

ومن ناحية أخرى، أكدت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقة جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الاستعداد التام لأعمال اختبارات القدرات 2022 من خلال تجهيز المعامل والقاعات للاختبارات وكذلك وضع خطة للتعقيم و التطهير الدوري للمنشآت بما يسهم في مجابهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19».

الجامعات الأهلية تبدأ اختبارات القبول

وفي السياق ذاته، تبدأ الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان»، اختبارات القبول للجولة الثانية للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2022، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن أبرزها التأكيد على تطبيق إجراءات مجابهة تفشي فيروس كورونا.