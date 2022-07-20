التصريح بدفن جثث ضحايا قرية العركي في مركز فرشوط بقنا.. «بيدوروا على آثار»

أصدرت جهات التحقيق بالمنيا، قرارا بشأن أحداث قرية العركي مركز فرشوط، تصاريح بدفن جثث ربة منزل وشقيقيها وأبنائها الثلاثة الذي لقيوا مصرعهم داخل حفرة خلال البحث عن الآثار في باطن أرضية المنزل بدائرة المركز.

تحقيقات في أحداث قرية العركي بمركز فرشوط محافظة قنا

وأخذت جهات التحقيق أقوال والد 3 أشقاء ضمن ضحايا أحداث قرية العركي مركز فرشوط محافظة قنا، حول الواقعة وعن الحفرة التي انهارت على الضحايا الستة وأودت إلى وفاتهم.

وتجمع ذوي أسر ضحايا أحداث قرية العركي بمركز فرشوط في محافظة قنا أمام المشرحة، في انتظار نقل الجثامين بعد تصريح جهات التحقيق، وسط حالة من الحزن.

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا أمس، يفيد مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة، ربة منزل وشقيقيها و3 أشخاص، إثر انهيار حفرة عليهم في منزل بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

هوية ضحايا واقعة قرية العركي مركز فرشوط محافظة قنا

وجاءت أسماء الضحايا «مريم جميل حكيم»، 40 سنة، «أبنوب نشأت رسمي»، 35 سنة، و«هاني جميل حكيم»، 27 سنة، و«فادي جميل حكيم»، 35 سنة، و«بركات نشأت رسمي»، 35 سنة، و«رسمي نشأت رسمي»، 32 سنة، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى بهجورة في نجع حمادي.

وأكدت التحريات، أن الأسرة أثناء الحفر داخل حفرة في منزل بقرية العركي وهو منزل الضحايا، انهارت عليهم الحفرة التي كانت بعمق 12 مترا، وذلك بحثا عن الآثار.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وخلال ساعتين، تمكنت من انتشال الجثث ونقلهم بواسطة سيارة الإسعاف إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.