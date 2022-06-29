مصرع ربة منزل دهساً تحت عجلات القطار على مزلقان فرشوط

لقيت ربة منزل مصرعها، مساء اليوم الأربعاء، دهساً أسفل عجلات القطار على مزلقان فرشوط، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل دهساً أسفل عجلات القطار بمزلقان فرشوط.

مصرع ربة منزل أثناء عبورها مزلقان فرشوط

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع سيدة تُدعى «هناء خيري عبدالنعيم»، 50 سنة، بعدما صدمها القطار، أثناء محاولتها العبور على مزلقان فرشوط، وقت مرور القطار، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتبين أن السيدة أثناء مرورها بالمزلقان تفاجأت بالقطار، ودهسها وتوفيت في الحال، وتم استدعاء سيارة إسعاف ، ولم تتأثر حركة القطارات بالحادث.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة بدائرة مركز فرشوط، لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

مصرع ربة منزل تناولت «صبغة شعر» بأبوتشت

وفي واقعة أخرى، لقيت ربة منزل مصرعها، مساء اليوم الأربعاء، إثر تناولها «صبغة شعر» سامة عن طريق الخطأ، في قرية «كوم يعقوب»، التابعة لمركز أبوتشت، بمحافظة قنا.

تلقى مرفق إسعاف قنا استغاثة بإصابة ربة منزل بأعراض تسمم حادة، إثر تناولها «صبغة شعر» عن طريق الخطأ، في قرية «كوم يعقوب»، بدائرة مركز أبوتشت، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع ربة منزل تُدعى «نجاة ن. أ. أ.»، 52 سنة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، تحت تصرف النيابة.