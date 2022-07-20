بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على «الدولي الساحلي» بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة «تومناية» بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز رشيد بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز رشيد، يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة «تومناية» بالطريق الدولي الساحلي بنطاق ذات المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة عبدالستار عبدالسلام أحمد، 60 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ومنال عبدالرسول أحمد، 38 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، ومنى محمد عيسى، 14 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة وكسر في الساق اليمنى، ونعمة محمد أحمد، 53 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى، ويوسف محمد عيسى، 3 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، وفارس علي حسن، 10 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.